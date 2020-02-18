新冠肺炎疫情延燒，防疫物資如口罩、酒精等均搶購一空，有民眾問到若家中有未開封的95％酒精，是否可以拿來自行調配稀釋？環保署不建議民眾自行稀釋，免得比例不正確造成消毒效果打折。

環保署毒物及化學物質局主任秘書張文興表示，繼「口罩之亂 」後各通路販售的藥用酒精也被掃空，有些民眾將家中未開封甚至剩餘的95％酒精加以稀釋做消毒使用，但稀釋比例不對將大大影響消毒效果，75％濃度酒精的消毒效果是最好的，95％濃度酒精會讓病毒或細菌的蛋白脫水過於迅速，使表面蛋白質形成了一層包膜，導致酒精進不去內部；酒精濃度低於70％雖然可進入細菌內部，但又不能凝固內部蛋白質，同樣也不殺不死細菌及病毒，導致殺菌效果大打折扣。

張文興指出，雖然95％藥用酒精的玻璃瓶裝有標示無期限字樣，但僅限於在未開封的情況下，民眾可用自來水或開水自行稀釋，但最好的做法還是購買市售已調好的75％消毒酒精，畢竟已開封的酒精可能有濃度下降問題，民眾真的能準確調成75％有其難度。

95％酒精如果置於陰涼處妥善保存，基本上不會有所謂使用年限，但不用欲丟氣的酒精如何處理？張文興表示千萬別隨意將高濃度酒精沖入馬桶或排水管，畢竟除了易燃性外，也可能和排污管中的其他物質產生化學反應，建議交由專業的清潔隊回收最為妥當。

(中時 )