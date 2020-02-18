自行車族群因為大陸廠復工延宕，法人擔心2月營收恐將受到影響，造成自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）今（18）日股價表現疲軟。不過，美利達強調，大陸廠已陸續復工、且職工返工率持續提高；山東廠也於今日接獲核准於明（19）日復工，由於山東廠以在地員工居多，首日返工率預估可達70％。

美利達表示，大陸深圳廠自13日復工迄今，返工率自30％提高到60％；同樣的，南通廠返工率自30％提高到50％；而山東廠延遲兩天後、今日接獲核准於明（19）日復工，由於在地員工居多，首日返工率可達70％。美利達大陸廠持續提高返工率，做好防疫工作，在優先確保員工健康下，隨著供料進度逐步復原產能。

美利達日前公布1月銷售總台數逼近6萬台，年減26.77％，集團合併營收16.82億元，年減16.55％。美利達表示，1月是舊年度車種出口末端，不過，電動自行車依然持續熱銷，月銷量年增60％。

美利達表示，大陸廠復工初期受限封城交管的緩步開放，各廠職工返工率從30％逐步提高到70％，正好在首季淡季結束前逐步提高復工率，迎接次季新車投產、滿足後續旺季的銷售需求。

(工商 )