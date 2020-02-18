2020東京奧運將於7月24日開幕，中華電信經過數個月的努力，18日宣布搶先取得本屆奧運台灣新媒體平台轉播權，連同4K、VR也一舉囊括，這也是台灣轉播夏季奧運以來首次以4K、VR轉播，讓觀眾可以透過MOD及Hami Video隨時隨地以超高頻寬傳輸收看4K超高畫質賽事轉播。

邁入5G時代，中華電信宣示將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的觀賽體驗，除了在MOD播出之外，並且將最完整的賽事內容在Hami Video影視平台播出。

中華電信積極佈局5G建設，於今年取得5G最大頻寬後，將利用5G超高速、低延遲的特性，推出高速傳送VR轉播，3D展現選手精湛技術。屆時，中華電信5G將率先提供客戶可透過Hami Video觀賞嶄新VR虛擬實境轉播體驗，以貼近選手的視角，360度零死角感受親臨現場的震撼，身歷其境觀賞黃金右臂鄭兆村、鞍馬王子李智凱、球后戴資穎及中華隊選手的精采比賽。

中華電信表示，本屆奧運時差僅有1小時，又是在最受國人歡迎的日本舉辦，預期將會受到高度關注，中華電信客戶將可透過MOD、Hami Video的4K體育頻道、奧運原音頻道、奧運專區影音，為中華健兒們加油打氣。除了4K超高畫質即時轉播，MOD也將提供最受喜愛的「回看功能」，讓客戶不錯過任何精采賽事。

中華電信MOD長期致力於轉播國內外運動賽事，迎接2020年最大國際運動盛事，中華電信利用高速寬頻搭配5G網路，提供客戶最優質精采的收視品質，本屆奧運將首次提供24小時全天候「4K奧運頻道」，打造全台首次大規模超高畫質視覺饗宴，預計於東京奧運來臨前突破100萬台4K機上盒申辦量，帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長，也引領台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。

(工商 )