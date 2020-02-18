新冠肺炎疫情全球延燒，不過卻有一名來自青島的電影製片人，因為在海上漂流20多天，對疫情毫無所獲，當上岸後，才知道疫情的嚴重性。不過他在微博的發文，卻被轉載甚至調侃根本是與世隔絕。

這名叫做關雅荻的電影製片人，在2月13日發出的一條微博，當時他結束了20多天的海上漂流，剛抵達菲律賓，手機有了網路，得以流覽在這段時間錯過的新聞報導和聯繫資訊。他看到新冠肺炎確診數已破萬，得知一些好友因接觸到確診患者而被隔離，光是半天的資訊轟炸，就已讓這位40歲的青島漢子思緒混亂。

關雅荻13日才得知新冠肺炎確診數達到1.4萬，好友因為接觸到確診患者而被隔離。（圖／微博）

關雅荻曾擔任小馬奔騰集團的常務副總經理，2013年突然辭職創業。他製作節目，推廣越野跑文化，還想創作一部航海題材的電影，這是他參加克利伯環球帆船賽的初衷。

克利伯環球帆船賽由世界上第一個完成單人不間斷帆船旅行的冒險家羅賓諾克斯約翰斯頓爵士在1996年創立，每兩年舉行一次。為這個比賽，關雅荻把自己的電影專案推遲了一年，打算這一年全都在海上度過，只是在每個賽事結束時上岸短暫休息。

青島男子參加環球帆船比賽20多天，上岸後才知出大事了。（圖／網易）

1月20日，他從澳洲出發，此時新冠肺炎疫情已開始擴散，關雅荻在澳洲也感到憂慮。他靠著海上微弱信號接到訊息，內容是協和醫院關於防控工作的要求。

他在海上並非徹底與世隔絕，由於賽制規定，所得到的資訊相當有限。2月13日他在上岸後才得知，一位好友因春節期間，曾與親戚一家三口見面，而這三人全部確診，因此好友正在被隔離。另一位好友的奶奶去世，因為疫情的原因，無法按傳統方式舉行葬禮，沒有辦法見上最後一面。

微博獲得上萬次轉發和調侃，關雅荻並不介意。（圖／紫牛新聞）

對於他在微博的發言獲得上萬次轉發和調侃，關雅荻並不介意。他認為：「我發的那條微博剛好給大家製造了一個情緒的小出口，我生活變成了好多人眼中的一個段子，但它又是真實發生的」。關雅荻認為，大陸目前舉全國之力控制疫情，他不相信有哪個國家能像大陸做得這麽好，同時呼籲大家要積極起來，早日擺脫恐懼。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)