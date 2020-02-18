苗栗市獲日本相贈，在市民廣場打造日式庭園特有的景觀設計「水琴窟」。（何冠嫻攝）

苗栗市公所活化小公園，並重新整理市民廣場，讓「水琴窟」再現清脆琴韻。（何冠嫻攝）

苗栗市獲日本大師相贈，並親自抵台到苗栗打造台灣第一座水琴窟，讓到市民廣場休憩的民眾，聆聽療癒琴韻。但因泥沙淤積、水管老舊等問題一度停擺，經苗栗市公所重新整理市民廣場，重現水琴窟特有的水滴清脆樂音。

苗栗市與日本靜岡縣三島市建立良好民間友誼，市長邱鎮軍表示，兩地透過扶輪社關係，每年安排交換學生進行交流，2005年紀念兩市結盟，獲驛前公園水琴窟作者田村光來台打造水琴窟，見證兩地情誼，更成為市民廣場的一大亮點。

但因土質及排水問題，水琴窟一度停擺，幸在去年苗栗市公所活化小公園，一併整理市民廣場，經重新整理、活化，並舖設中間綠地及步道、擺放椅子，清理水琴窟淤泥與樹葉、更換地下水管，恢復原有樣貌，也再現水琴窟發出如天籟般的琴韻聲響。

然，因應新冠肺炎疫情，市公所於公園及傳統市場等人口密集的公共場域加強清潔消毒，全力防堵肺炎與流感疫情。

(中時 )