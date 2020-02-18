蝦毀，李時珍溫補鍋、正氣拿鐵…！因應新冠肺炎疫情不斷升溫，大台中知名餐飲集團梨子咖啡館攜手有中醫師背景的廚醫團隊，在飲食中融入食補的概念，推出多道健康又美味的料理。

梨子咖啡館執行長蔣敬三指出，梨子咖啡在料理上一向標榜天然健康美味，嚴選食材為食安把關，此次疫情十分嚴峻，民眾搶購口罩自保，事實上提升自身免疫力比戴口罩還重要，因此，梨子咖啡館特別與擁有中西醫雙學位的「上一生醫」研發長黃子彥攜手合作，共同催生「廚醫」，並聘之駐店指導。

蔣敬三說，所謂的「廚醫」即是藉重醫師在食安衛生、飲食營養的專業素養，結合豐富的廚師經驗，將食、療合為一體，讓飲食更健康，黃子彥有中西醫背景，個人熱愛烹調，因而轉戰生醫界，也催生出，讓食補很輕鬆地融入日常飲食中，讓養生料理更美味的「廚醫」。

在廚醫們進駐下，梨子咖啡針對這波疫情推出了「李時珍溫補鍋」和「正氣拿鐵」，將去邪補氣的中草藥添加到火鍋湯底裡，不僅健康養生，風味也更加提升。更運用同樣的方法添加到拿鐵咖啡化身「正氣拿鐵」。

另，有鑑於醫護人員處在抗疫第一線十分辛勞，體力更需要及時補充，梨子咖啡乃針對醫護人員推出88折優惠，幫忙照顧他們的健康，也為他們加油。

(中時 )