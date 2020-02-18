高市前鎮區瑞隆路1家檳榔攤今（18）日凌晨遭搶，遭歹徒持搶劫，用刀抵住女員工腹部，搶走1萬4000元，原本一度要將人押到後方廁所，所幸女員工急中生智，大喊「我得新冠肺炎」成功嚇退歹徒，警方鎖定1名在逃嫌犯，今晚6時宣布破案，原來23歲呂姓嫌犯從高雄搭船到屏東小琉球1家民宿，還與友人打算一同去潛水玩樂，未料警方趁他在午睡時逮人。

今晨3時30分許，檳榔攤56歲黃姓女員工獨自在顧攤，未料突然有歹徒上門，拿出刀子抵住其腹部威脅，要她交出現金，台語說「你好，把錢拿出來，我不會傷害你！」接著搜刮抽屜的現金1萬4000元。

警方查獲呂姓嫌犯搶劫檳榔攤時的衣物及西瓜刀。（柯宗緯攝）

歹徒原本得手後，還不願放過黃女，打算將人押到後方廁所，此時戴口罩的女店員謊稱「我有得新冠肺炎」，結果歹徒嚇壞後退一步，但仍未打算離去，直到黃女下跪哀求後，歹徒才「心軟」放她一馬，往店家一旁的巷子逃跑。

黃女是好回溯事發經過，心有餘悸說，「當時他拿刀抵住我的身體，我很怕！」想到全身顫抖，最後跟他說自己過年新冠肺炎生病，他就大退一步。事發後檳榔攤照常營業，但遭搶的女店員則是休息，換人上班。

轄區前鎮分局警方已成立專案小組，該名男性歹徒頭戴黑色安全帽、身高170公分、年約20多歲，警網獲報後，包含快打部隊立即前往現場，但歹徒已徒步逃往巷子，並調閱相關監視器過濾並追緝嫌犯。

警方今晚表示，據嫌犯特徵擴大調閱2、300支監視器，發現犯嫌是騎乘機車逃逸，經追查鎖定犯嫌逃往高雄火車站，發現機車停放在車站附近，並搭車搭船前往屏東縣小琉球。

高雄檳榔攤18日凌晨遭搶，女員工急中生智大喊「我得新冠肺炎」嚇退歹徒。（柯宗緯攝）

據悉，呂姓嫌犯平常無業遊手好閒，因為缺錢花用才大膽行搶檳榔攤，他供稱，早在1個月前就與另外2男1女友人，準備花6、7000元到小琉球玩深潛活動，不是刻意要躲避追捕，但警方對其供詞持保留態度。

專案小組隨即請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票循其路徑追查至小琉球，經地毯式搜查終於在當地1家潛水民宿內，趁嫌犯在午睡時趨前逮捕，並在機車起出犯案尖刀等證物，至於贓款花到只剩4900元，全案依強盜罪移送法辦。

(中時 )