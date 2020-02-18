紅遍亞洲的韓國電影《與神同行》男主角河正宇驚傳施打「牛奶針」，牛奶針為異丙酚（英語：Propofol），又名「丙泊酚或普洛福」，在台灣為第四級毒品，過去曾讓天王麥可傑克森注射送命，韓國小姐朴詩妍也曾因施打被判刑。

《與神同行》男主角河正宇今（18）日傳出用演員弟弟車賢宇的本名在整形診所保留異丙酚（牛奶針），他本人使用注射。

河正宇近期即將有電影在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

過去讓流行樂天王麥克傑克森送命的丙泊酚（Propofol），因製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」。韓國小姐也是知名演員的朴詩妍也在2013年3月13日，涉嫌違法施打麻醉藥品「普洛福」異丙酚（Propofol）遭首爾檢察官起訴，她在22個月內共注射了185次。被起訴時，因朴時妍已懷孕7個月，她最終結果被判處8個月徒刑，2年緩刑，同時繳納罰款370萬。

衛福部曾在105年將牛奶針列管並列為第四級毒品，並表示丙泊酚製劑為醫療用途之麻醉劑，以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用，被毒癮者用來當作替代性毒品而遭濫用，常因過量致死或藥效發作失去意識而發生意外。

食藥署進一步表示，施用丙泊酚針劑後可能會導致心跳減緩、呼吸抑制而死亡，因此必須在具備相關急救設備的醫療機構下使用，且須由專業醫師給藥，使用過程中必須有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能，避免因藥物過量，導致呼吸衰竭而死亡的風險。為維護國人用藥安全及健康，行政院已於104年3月26日公告將Propofol增列為第四級管制藥品，加強其流向管理，食藥署同時提醒民眾，為防制丙泊酚遭非法濫用，行政院亦於同年8月10日公告其為第四級毒品，千萬別任意施用以免違法。

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(中時電子報)