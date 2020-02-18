新冠肺炎疫情延燒，多地出現搶購潮。網路上流傳新加坡貿易與工業部部長陳振聲的錄音，據說是陳向基層解說新加坡處理口罩的策略。期間他對國人仿效香港盲目瘋搶感到難以置信。他更暗諷香港人的表現「白癡」，呼籲新加坡人民不要學習。

亞洲多國口罩出現供應短缺現象，陳振聲向民眾表示，目前政府因口罩潮陷入兩難，如果不全民派發就會被責怪，但全民派發就導致醫護人員的需求不足。他又認為，新加坡應先發給醫護人員、其次是司機或其他前線服務員。他承認，不全民戴口罩或許是一場賭博，但可以確保有足夠的儲備。

他指出，新加坡人變得跟香港一樣，盲搶衛生紙、米及泡麵，他覺得難以接受。他進一步說，港人憂慮物資短缺是因為香港依賴中國大陸，但新加坡不一樣，貨物從鄰近的印尼及馬來西亞進口。他說，沒有衛生紙可以用水，「為什麼我們要表現得那麼白癡？」他又指如果新加坡表現不夠鎮定，就沒有人敢與新加坡做生意，供應商也會趁機哄抬價格。

(中時 )