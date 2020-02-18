「2017中國新歌聲上海．台北音樂節」2017年間在台灣大學舉辦歌唱活動，統獨兩派人士在現場爆衝突，統促黨總裁張安樂之子張瑋、成員胡大剛等4人打傷台大學生張耿維。張生事後提告求償，台北地院判胡大剛應賠32萬餘元，張瑋等3人則應連帶賠償5萬元，可上訴。

張耿維提告主張，2017年9月24日案發當天，台大學生及獨派團體動員群眾到歌唱活動現場抗議並攻占舞台，胡大剛從媒體得知消息到場聲援，雙方人馬發生口角後，胡竟取出甩棍追打他，導致他受有左手掌骨粉碎性骨折、頭部撕裂3公分等傷害。

張耿維說，胡大剛隨後聯繫張瑋等人到場接應離開，張瑋、王啟鑌、林紹哲3人發現他尾隨在後並持手機拍攝，竟又揮拳打人，導致他頸部挫傷。他事後支付醫療費用6萬0428元，並受有不能工作損失1萬8000元、精神慰撫金70萬元，請求胡等4人求償77萬8428元。

台北地院認為，胡大剛以甩棍追打造成的傷勢較嚴重，與張瑋3人無關，此部分醫療費、工作損失及精神慰撫金，應由胡獨自賠償，判賠32萬8428元；張瑋3人打傷張耿維頸部，傷勢較輕，此部分應由3人負連帶賠償，判賠精神慰撫金5萬元。

本案刑事部分，台北地院前年依傷害罪判胡大剛5月徒刑、張瑋拘役40日、王啟鑌拘役50日、林紹哲拘役40日，均得易科罰金，因無人上訴，全案已定讞。

(中時 )