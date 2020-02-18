中央流行疫情指揮中心18日召開記者會，由於台灣的新冠肺炎首例死亡案例「案19」曾搭載過浙江台商，引發外界擔心，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，未來會考慮透過醫調跟整理方向，來公布相關的高危險區域，讓民眾避免接近。

網路上瘋傳「案19」去世之前的行蹤，有媒體提問，對照之前的確診台商「趴趴走」路線，是否可以請疫情指揮中心針對某些特定族群特定的行蹤，而歸納出這些最大公約數或特定娛樂場所，避免大家在防疫期間的過多想像造成恐慌。陳時中表示認同，未來也希望醫調可以公佈相關的高危險區域，提醒大家謹慎。

另外，郵輪威士特丹號上旅客在高雄下船的行蹤以及接觸對象，中央流行疫情指揮中心表示，已經跟馬來西亞聯繫，目前無法查詢到確診的個資，但同時也跟高雄市政府合作，通知大約20多名計程車司機做居家隔離，目前這些司機也沒有出現特殊的情況。

(工商 )