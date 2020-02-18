新冠肺炎延燒，導致大陸不少工廠停工，由於大陸是藥品原物料主要供應國，藥界擔心原物料會斷鏈，有藥局因而叫不到抗生素，台灣製藥工業同業公會表示，大陸藥品原料供應全世界，一旦斷鏈將不只台灣，全世界都會遇到一樣的問題，目前台灣還有存貨，應可以撐幾個月，即便有缺，不同藥品也可互相取代，目前大陸逐漸復工，這樣的憂心應可獲得緩解，但還是要未雨綢繆，先做準備。

藥局藥師柯明道表示，最近藥品像是抗生素或是止痛劑都有點進不到貨，不然就是到貨數量減半，懷疑與大陸最近因新冠肺炎不少工廠停工有關，擔心這樣的問題如果繼續下去，有些藥會沒有。

台灣製藥工業同業公會榮譽理事長陳威仁表示，大陸是藥品原物料大宗來源，包括美國、印度等國家都跟大陸進貨，如果出現短缺，將是全球性問題，不過，對藥界來說，一定都會有好幾個月的存貨，目前還不至於出現短缺的情形，有些藥也可以互相取代，斷藥的情形不太會發生，頂多是換藥，民眾不用擔心，由於大陸現正積極復工中，這樣的問題應會逐步紓緩。

新光醫院藥劑部顧問王春玉表示，最近的確有聽到風聲，有藥廠私下問醫院要不要多進藥備著，現在還沒有明顯的缺藥，目前衛福部食藥署設有缺藥中心，一旦有缺藥的問題，藥廠在半年前就要自主通報，食藥署就要著手處理，雖然現在尚無藥物短缺，但還是要未雨綢繆先做好準備較好。

(中時 )