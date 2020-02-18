基隆中山一、二路工程緩慢 ，藍營議員怒控市府須給出「時限」。（吳康瑋攝）

基隆中山一、二路工程緩慢 ，藍營議員怒控市府須給出「時限」。（吳康瑋攝）

基隆中山一、二路工程緩慢 ，藍營議員怒控市府須給出「時限」。（吳康瑋攝）

基隆市政府自前年推動中山一、二路拓寬工程後，卻因連日的下雨讓進度遭到延宕，基隆市議員宋瑋莉於18日早上邀集土木科前往探勘，她指出，因為3日的一場暴雨，讓大家重新看到這個被豪雨拖延進度工程。

宋瑋莉指出，自己不斷極力爭取將使用年限已20多年，並且加上工區施工公共建設時，多次震動，倒致人行步道龜裂的老舊水溝重新整建，她表示，過去市府以二次施工來規劃工程，導致期間因為豪雨或震動就讓水溝邊牆的走位，她則大力建議應該一次性的完成該工程，還給市民良好的環境。

宋瑋莉表示，中山一、二路拓寛工程路面高程差，也還需要更詳加規劃，並且建議因為中山路橋即將拆除，希望將中山一路將墊高路廊，免除地勢低漥，而造成淹水狀況再次發生，她也指出，未免再次積淹，希望請市府加強排水坡度計算，並將排水源頭，設置反逆流裝置。

宋瑋莉也實質提出建言，希望請市政府工務單位，確實把「施工的短、中、長期時程」公布讓民眾知道，讓因建設所衍伸的問題，除了造成周遭住戶與通勤、用路人、車輛，諸多不便有個「時限」，她指出，自己相信居民們都很願意配合政府建設，但也應該有個「時效性」，她強調，工區應該在2018年完工，但持續延宕，實在是太久了，並期盼行政單位積極推動，讓建設施工儘快落幕。

(中時 )