中央流行疫情指揮中心18日召開記者會，針對郵輪鑽石公主號上的台灣旅客即將回台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，絕對會全程以高規格防疫措施來因應。

鑽石公主號上的20餘名台籍旅客即將透過搭乘包機回台，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩指出，包機回來之後，會配合隔離檢疫措施，會將這群人送往醫院評估、或是下機檢疫評估，只要符合相關症狀的就要留在醫院到解除隔離，如果沒有相關症狀，就是同接觸者，要到集中隔離檢疫場所隔離。

指揮中心指出，目前停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，截至目前日方已採檢1,723件檢體，共445人確診感染新冠肺炎，其中192人採檢時無症狀。據了解，鑽石公主號上有22名台籍旅客，其中4位旅客受感染，2未有症狀、2有輕微症狀，是否能順利下船這要看地主國的安排。

指揮中心強調，依據「傳染病防治法」第58條規定，主管機關對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依傳染病防治法第69條第1項，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

(工商 )