新冠肺炎疫情持續延燒。南韓今（18日）公布境內新增1人確診，患者是1名住在大邱的61歲女性。此外，新加坡新增2例確診，其中1人是先前從武漢回國、年僅1歲的幼兒；泰國昨日也新增1例確診。

南韓中央防疫對策本部表示，國內最新的確診患者沒有出國記錄，與先前已知的確診患者也毫無關聯，目前正在大邱醫療院接受隔離治療。由於自16日起，南韓境內已增加3例感染路徑不明的確診患者，當局正加緊調查，以防範社區感染。目前，韓國境內累計31人確診，其中10人已康復出院。

此外，南韓的總統專機空軍3號已於18日下午2點50分許抵達日本東京羽田機場，準備從鑽石公主號上撤離公民及其家屬。不過，下船前的檢疫結果呈陽性，或出現疑似症狀者將無法登機。

南韓駐日大使館表示，預計將有5人於今晚9點下船後，直接轉乘專車赴機場登機。專機則將於19日凌晨4點從日本出發，8點抵達首爾金浦機場。

新加坡為中國大陸之外確診人數最多的國家，17日再新增2例確診病例，其中1例爲1歲男嬰，9日從武漢搭機返回星國並接受隔離，16日確診，目前狀況穩定。男嬰的家人則無人確診。另1例則是1名35歲男子，患者曾與之前確診的星展銀行職員有過接觸。截至17日中午，新加坡共有77人確診，其中5人已康復出院。

據泰國衛生部17日宣布，境內新增1例新冠肺炎確診病例，患者是1名60歲的中國女性，其家人日前也被確診感染。泰國目前累計確診35例，其中15人已痊癒出院。

(中時 )