開發金控原訂2020年3月底要100％併購中國人壽，現因故將申請延期，金管會18日表示，目前仍未收到開發金申請案，是否同意此案，將要請開發金說明四件事，一是延後合併的必要性與合理性；2017年到今年初開發金為併中壽做了哪些準備：要延到何時：開發金又會作哪些準備，確保下次一定能100％合併。

開發金控在今年1月16日公告，董事會決議要延長投資中國人壽股份的時程規劃，但要延長到何時，則要視金管會核准的內容。

銀行局副局長莊琇媛表示，開發金控當初以金融布局完整為由，向金管會申請投資中壽，金管會亦在2017年8月9日核准開發金投資中壽25.33％，且開發金向金管會承諾完成此投資後一定期間內，即今年3月底前要將中壽納為金控100％的子公司，開發金目前對中壽持股加計凱基證共34.82％。

至於開發金董事會決議延長投資中壽時程規畫，銀行局目前並未接到開發金的申請，銀行局仍在等其申請案，主要開會評估四大問題，一是開發金在2017年時承諾要投資中壽到100％，且是今年3月要完成，現在若要延期，就要提出合理說明，第二是要告訴銀行局，在2017年到今年初，開發金究竟為了併中壽作哪些準備，若都沒有任何規劃，等於沒有實現當初的投資承諾。

第三是要申請延長多久，合理性與必要性為何？第四是延長期間開發金又要做什麼準備，確保可以完成其投資目標。

莊琇媛表示，會考量開發金申請延長併購中 壽的合理性與必要性，且仍是會請開發金儘速完成100％的投資。

同時，此案涉及中國人壽，保險局方面亦會出具意見，先前有一說是因為保險會計IFRS17要上路，壽險經營有不確定性，才延後併購，保險局表示不接受此一理由，開發金方面亦澄清，絕對不是這個理由。

(工商 )