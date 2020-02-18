中天綜合台《小明星大跟班》19日晚間10點將播出主題「當12星座都變成壞人？星座最凶最黑暗面」，邀請12星座代表藝人與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）、星座專家安格斯，一起探討12星座使壞起來有多凶狠毒辣。其中Sandy自曝，曾被1個男生朋友追求，竟遭對方的天秤座前女友「衝康」（挖坑台語）。

安格斯點出天秤座特質，「見人說人話、見鬼說鬼話，是標準雙面人。」但因為主持人吳宗憲正是天秤座，在場藝人攻擊火力減弱不少，只有Sandy跳出來自曝，曾經吃過天秤座的虧，「有1個男生朋友因為前女友劈腿而分手，半年後我們才認識，他對我是有意思的，結果我們才剛認識，這位前女友就在外面到處說『吳姍儒搶我男朋友』，天秤座就是搞這種！」

楊晨熙代表獅子座參加節目。（中天綜合台提供）

而獅子座的吳姍儒在安格斯分類中，屬於「口無遮攔、控制狂型」，安格斯解析，「獅子座的人只要身旁的人不遵守自己的規則，絕對會破口大罵、不留餘地。」Sandy笑說：「我會控制朋友，吃飯不能玩手機，逼迫他們把手機收起來，吃完飯才能拿出來。」同樣獅子座的楊晨熙也坦承，曾經在店裡開會時，因看到男友大飛坐沒坐相，忍不住發怒，「我們在開會，他坐在那邊搖，我很火大還喊『給我坐好！』現場氣氛瞬間凝結，讓他很沒有面子。」

(中時 )