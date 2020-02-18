為了確保台灣能夠舉辦「2020東京奧運最終6搶1資格賽」，中華棒協只能將延賽列入終極手段，將比賽日期延至6月初開打，除非新冠肺炎疫情一直無法趨緩，台灣才會失去主辦權。

中華棒協今（18）日聲明表示，國際棒球壘球總會（WBSC）也與國際奧會（IOC）密切討論有關延賽的可能性，因牽涉到東京奧運報名期程，因此中華棒協與WBSC都希望於本月底能有明確答案，其餘籌備工作皆正常運行中。

棒協秘書長林宗成指出，2月底國際棒壘球總會將會以亞洲疫情的情況，決定賽事延後與否？這是以「確定台灣舉辦比賽」為前提，如果未來疫情沒有改善，國際棒壘球總才可能考量另外變數，包括變更換場。

6搶1資格賽原定4月1日在台中洲際棒球場展開5天賽事，但參賽國家之一的大陸隊目前依防疫措施無法入境。如今比賽受到新冠肺炎疫情影響，有可能延到6月開打，中職會長吳志揚不排除延賽的可能性，他表示，中職沒有主動權，必須由WBSC決定。

(中時 )