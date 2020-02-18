北市承德路6段一處汽車修理廠傍晚5點多發生火警，警消現仍在搶救當中。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市承德路6段331巷內，今天下午5點43分發生火警，現場是一處汽車修理廠，現火勢延燒濃煙密佈，由於巷弄狹窄，警消拉水線進入，現仍在搶救，於7時06分撲滅，財損還在估算中。

發生火警的汽車修理廠是鐵皮屋搭建，火勢一發不可收拾，並從旁邊竄出火舌，警消派出多輛特種車輛前往搶救，警消詢問汽修廠人員，初步判定內部無人，不過仍須等火勢撲滅後確認。

承德路汽車修理廠火警濃煙密佈。（讀者提供/李文正傳真）

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