台北市承德路汽車修理廠火警 濃煙密佈 18:332020/02/18 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市承德路汽車修理廠火警現場火焰沖天。（圖取自臉書《社子人社團》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市承德路6段一處汽車修理廠傍晚5點多發生火警，警消現仍在搶救當中。（民眾提供／李文正台北傳真） 北市承德路6段331巷內，今天下午5點43分發生火警，現場是一處汽車修理廠，現火勢延燒濃煙密佈，由於巷弄狹窄，警消拉水線進入，現仍在搶救，於7時06分撲滅，財損還在估算中。 發生火警的汽車修理廠是鐵皮屋搭建，火勢一發不可收拾，並從旁邊竄出火舌，警消派出多輛特種車輛前往搶救，警消詢問汽修廠人員，初步判定內部無人，不過仍須等火勢撲滅後確認。 承德路汽車修理廠火警濃煙密佈。（讀者提供/李文正傳真） (中時 ) #台北市 #承德路 #汽車修理廠 #火警 # 濃煙密佈 #警消 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 違章工廠惡火害死2警消 負責人遭訴 14:372020/02/14 社會 違章廠火警害死2警消 負責人遭訴 04:102020/02/15 地方新聞 台北人口20年只增2萬？原因很現實 08:502020/02/15 日常 竹南龍鳳漁港女子摔落消波塊 海巡警消援救 13:262020/02/16 社會 疫情拖累 海悅國際開發總經理王俊傑：建商開價 要讓客戶占便宜 04:102020/02/17 財經要聞 北市店租金 東西大翻轉 04:102020/02/17 產業．科技 北市交通事故死傷6都最低 柯文哲：目標不是抓違規而是改善 12:512020/02/17 政治 旺旺送水神防疫 助移民署守前線 04:102020/02/18 焦點新聞 慈濟、旺旺水神 相挺移民署防疫 04:102020/02/18 財經要聞 【網協剝皮大法3】國手搖籃成提款機 支出離奇暴增3倍 07:572020/02/18 社會 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 國道一林口段旁工廠大火 火舌黑煙直衝天際 - 社會 獨》新北2居家檢疫失聯者 其中1人竟稱：狀況很好幹嘛報到 - 社會 病毒死亡首例！鄰居嚇不敢靠近白牌車 酒店歇業13天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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