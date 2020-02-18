在18日午廣東省疫情防控發布會上，大陸中國工程院院士、傳染病專家鍾南山表示，大陸確診病例已出現下降趨勢，80%病人在武漢、95%死亡也在武漢及其周圍。武漢現在看來還並沒有停止人傳人，它依然是疫情的關鍵。

鍾南山說，武漢現在需要密切解決兩個問題：一是正常人和病人分開，二是新冠肺炎病人和流感病人分開。如果老是混在一起，武漢用了很大人力財力，這個問題仍然不能解決。目前流感和新冠肺炎的影像都差不多，但是不能都算成新冠肺炎。

他指出，鐘南山表示，17年前的非典(SARS)，也是通過屍體解剖才瞭解肺部之外全身臟器受損的影響情況。通過屍體解剖，這次新冠肺炎患者肺部的表現，和SARS有點不一樣，沒有嚴重纖維化，肺泡還存在，但是炎症很厲害，還有大量的粘液，非常黏，這將導致病人的通氣不通順。解剖可以説明並認識病人的特點，在幫助他們通氣上改變一些方式。

(中時電子報)