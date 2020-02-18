國內日前出現新冠肺炎死亡首例，對於國民黨主席補選在即，參選黨魁候選人郝龍斌今天指出，若疫情進入社區感染，建議暫緩選舉，對此，對手江啟臣下午受訪表示，若黨中央做出暫緩決定，他完全尊重，主張以防疫優先。

江啟臣說，他先前就呼籲過，黨中央要隨時注意疫情變化，疫情變化沒人說得準，一切依照政府規定，同時參採專業意見去作出最好的決定，若黨中央決議暫緩黨主席補選選舉，他完全尊重，認同現階段以防疫為優先。

傳出近日新增2萬多名黨員，人頭黨員爭議再度搬上檯面，江啟臣表示，此次是他首次參選黨主席，他認為一旦選舉公告後，具備選舉權資格的人數應該是很固定的，不至於在選舉前，可以一邊繳黨費，增加選舉人數，此舉有違選舉公平性，未來不應再發生。

江啟臣承諾，他擔任黨主席的話，會優先檢討黨費繳交方式，以及黨權行使合理的時間點，因為大部分黨員對國民黨的黨籍管理不清楚，數位化時代可引進更好技術來管理。

(中時 )