從武漢擴散的新型冠狀病毒肺炎，後續的經濟影響實難估計，由於許多國家已對中國大陸下達飛航禁令，使得大陸所主導的「一帶一路」倡議（The Belt and Road Initiative,BRI）將被拖慢腳步，削減大陸對亞洲國家的經建力量。

路透社報導，新冠肺炎在全球已造成1800多人喪生，其中大多數都發生在中國大陸，使得這個世界第二大經濟體必須封城、封省，減少人員往來，許多人無所事事，這將大幅影響中國大陸的許多經濟計畫，當然包括一帶一路。

十幾位國際公司的高層主管表示，許多國家中止與中國大陸的交通往來，大陸的工程人員無法參加海外項目，工廠中止了原本與大陸的進口訂單，連帶造成的供應鏈中斷，將是一環接一環的骨牌效應。

原本中國鐵路國際集團(China State Railway Group)，斥資了60億美元在印尼建設高速鐵路，從首都雅加達，抵達距離約140公里的萬隆。但如今這條鐵路正處於停滯狀態，該公司的一位不願透露姓名的主管說，公司成立了一個特別工作隊，以監測冠狀病毒的傳播，並敦促所有回家過農曆新年的大陸籍僱員，先不要返回印尼，避免節外生枝。這位主管說，該公司勸阻了大約100多名大陸工程人員，其中大多數是資深工人或管理人員。

大陸國有企業最高監管機構在周二的簡報會上也表示，疫情爆發使一些海外投資項目「陷入困境」。比如印尼與青山控股集團(Tsingshan Holding )、格林美公司(GEM Co Ltd)，和浙江華友鈷業(Zhejiang Huayou Cobalt)，都出現合作停滯的情況，因為印尼在2月初停止了與中國大陸的航班，並拒絕過去14天曾去過中國大陸的旅客入境。

根據大陸國家移民局的數據，目前已有超過133個國家與地區，對中國大陸實施了嚴格的入境限制。

就連與大陸關係最好的巴基斯坦也是如此，雖然官員稱，中巴經濟走廊（CPEC）並未因冠狀病毒造成影響，但是一些管理人員從大陸返回巴國後，仍然要自主隔離。

柬埔寨的施亞努市 經濟特區當中，許多原本供應給大陸的高級管理人員辦公室，現在空無一人，因為他們返國過年後，目前無法入境。在施亞努市 經濟特區，有160多家企業和2萬多名工人，現在他們沒有主管，只能以視訊進行遠端連絡。

經濟學人的大陸經濟分析師馬羅（Nick Marro）說，病毒造成的影響可能反應在大陸第一季度的經濟表現，同時大陸經濟放緩，也會對亞太地區，甚至全球產生連帶影響。

孟加拉就是其中之一，該國幾個重大基礎設施是仰賴大陸的投資，包括佩拉燃煤電廠(Payra coal power plant)的調試，就需要大陸的工程人員協助，該電廠有超過2,000名中國大陸的工程人員，其中40％的人在農曆新年假期回家，但現在可能趕不上2月的最終調試。比較好的消息是，經過14天的隔離檢疫，本週一，有20名大陸員工允許回到電廠工作。

(中時電子報)