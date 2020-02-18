南庄鄉代會主席黃順源確定登記參選鄉長。〔謝明俊攝〕

南庄鄉長邱梓增〔左〕獲判當選無效後，前南庄鄉公所祕書徐沐蘭〔右〕即表態參選。〔謝明俊攝〕

苗栗縣南庄鄉長補選作業，18日下午參選登記結束，確定有羅春蓮、黃順源及徐沐蘭等3人登記參選。其中羅春蓮是被解職鄉長邱梓增的妻子代夫出征，黃順源則是現任南庄鄉代會主席，徐沐蘭則為前南庄鄉公所祕書，3人在南庄鄉內都各有擅場，實力相當，預料將有一場激烈選戰。

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