南庄鄉長補選確定3人登記 22:042020/02/18 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南庄鄉前鄉長邱梓增獲判當選無效，妻子羅春蓮代夫出征登記補選鄉長一職。〔謝明俊攝〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南庄鄉代會主席黃順源確定登記參選鄉長。〔謝明俊攝〕 南庄鄉長邱梓增〔左〕獲判當選無效後，前南庄鄉公所祕書徐沐蘭〔右〕即表態參選。〔謝明俊攝〕 苗栗縣南庄鄉長補選作業，18日下午參選登記結束，確定有羅春蓮、黃順源及徐沐蘭等3人登記參選。其中羅春蓮是被解職鄉長邱梓增的妻子代夫出征，黃順源則是現任南庄鄉代會主席，徐沐蘭則為前南庄鄉公所祕書，3人在南庄鄉內都各有擅場，實力相當，預料將有一場激烈選戰。 (中時 ) #鄉長 #登記 #南庄鄉 #補選 #南庄 也許您會感興趣 推薦閱讀 大馬置產 掌握分層地契才有保障 04:102020/02/15 財經焦點 南庄鄉長補選 藍營決議不提名籲團結 16:412020/02/15 政治 收工程回扣還賄選 前大埤鄉長撤職 10:062020/02/16 社會 司法官新血赴南庄山區 實地學查辦山老鼠工作 10:442020/02/16 社會 造橋鄉長照2.0C級據點 成地方人士爭逐據點 15:052020/02/17 生活 主席補選「人頭黨員」無解 江啟臣：國民黨沒資格談改革 18:042020/02/17 政治 苗栗2月底陸續進行補選 相關單位全面防疫戒備 19:482020/02/17 生活 郝龍斌：若疫情進入社區感染 應暫緩黨主席補選 13:212020/02/18 政治 郝龍斌喊暫緩黨魁補選 江啟臣：防疫優先尊重黨中央決定 18:372020/02/18 政治 國民黨主席補選戰火升溫 江啟臣籲對手「不要淪口水仗」 22:022020/02/18 政治 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 隨文山伯退黨 韓粉：後悔聽謝龍介的話 - 政治 「罷韓」議員參加這活動 韓粉決定倒戈？ - 政治 罷韓連署超過「這高標」 他勸韓國瑜自行請辭 - 政治 2020國民黨為何敗選？金溥聰：應檢討韓國瑜怎麼出現的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。