蘋果示警，因新冠肺炎疫情仍未見改善，中國復工較預期緩慢，且當地門市營業時間減少、客流量低，無法達到本季預期營收的630億～670億美元、下修至624億元；消息一出，概念股18日應聲而倒，台股三王皆墨，台積電（2330）慘遭外資大賣4萬餘張，大立光（3008）則是股價重挫逾4％最多。

包括台郡、大立光、穩懋、精材、台積電、玉晶光、和碩、可成、康控-KY、健策、全新、新日興、臻鼎-KY、鴻海等14檔蘋概股，盤中最大跌幅1.07～5.22％以上，終場僅和碩回到平盤之上。

群益投顧董事長蔡明彥指出，大陸地區是蘋果第二大市場，先前蘋果公布的營收財測就因疫情不穩、已拉大預測區間，然因大陸地區復工緩慢，當地供給與需求面仍不明朗，18日正式確認無法達標，重擊國內蘋概股，台積電首當其衝，遭外資大賣4萬餘張，因台積電為多數ETF指數成分股，因而受到大動作的調節。

蔡明彥表示，因蘋果示警，華為也被禁運，雖然AMD（超微）目前情況尚可，但因整體庫存調整仍不明朗，對台積電來說，帶來負面影響，但因公司基本面仍佳，產品良率也較競爭對手三星穩定，預期蘋果下修財測影響偏短線，待疫情確定拐點出現，整體族群重返正常成長軌道。

凱基投顧指出，蘋果預期首季iPhone銷售量將下滑10％，對供應鏈帶來不小的衝擊，先前大立光已下修2月出貨量預期，蘋概族群包括機殼、印刷電路板（PCB）等在大陸產區也都有延後開工的狀況，勢必影響後續營收表現。

凱基投顧表示，蘋概族群自2019年下半年行情翻揚，主要因買盤看好蘋果2020年出貨表現、股價提前反映，然隨疫情爆發，大陸封城、延後開工等恐有斷鏈危機，消費需求也因疫情滑落，市場重新審視相關布局；市場對負面影響有共識，現階段或許並未全面偏空看待，態度以觀望為多。

(工商 )