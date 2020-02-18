儘管亞洲各國的經濟都還處在對新冠肺炎蔓延的擔憂中，但來自美國企業的好消息，卻讓亞股上頭的烏雲出現了閃亮的金邊，尤其美國企業去年第四季的財報，有70.5％的比例優於預期，而這個數字也高於長期平均值的64.9％，隨著美國企業獲利優於預期，市場現在已開始預期亞洲經濟在疫情好轉後的V型復甦。

根據統計，過去一週以來，外資對亞洲股市小幅回補似乎並未太過悲觀，譬如儘管大陸延後一週開工，也讓市場因此預期大陸首季的GDP將因此下修，但外資對大陸A股還是小幅買進了6.26億美元；此外，對於跟大陸有密切產業鏈連繫的台灣股市，外資在上週也買超4.16億美元。至於印度與印尼股市，外資則是分別買進2.32億美元與0.53億美元，對於韓國股市則是賣超2.73億美元。

較特別的是，雖然外資對亞洲各國股市的買賣金額不一，但身陷疫情隱憂的東北亞股市，在上週卻是全線上漲。大陸A股的滬深300指數、台股加權指數與韓國綜合指數，在上周分別上漲2.25％、1.74％與1.43％；而較無疫情隱憂的東南亞各國股市卻是全面下跌，可見儘管投資人雖然極為關注疫情，但在資本市場上，投資人對疫情的擔憂已明顯受到控制。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，受到新冠肺炎疫情影響，市場近期開始下修全球第一季經濟展望，其中尤以大陸的下修幅度最大，譬如市場預期大陸2月工業生產將驟減15％，而全球因為供應鏈短缺及大陸需求降低，工業生產也將隨之減少0.5％。不過隨著大陸企業陸續復工，3月工業生產可望出現V型反彈，所以目前市場預估全球第一季經濟增長為1.3％，但是到了第二季，將大幅反彈為增長3.4％。

林雅慧表示，由於疫情對全球經濟影響程度尚未定論，因此市場將密切注意未來公布的2月PMI數據。除了製造業外，市場也關注零售銷售在這波的影響，目前預期接下來零售銷售仍為正增長，只是增長幅度縮小，若能維持成長態勢，則疫情對經濟整體的影響將相對可控。

不過，林雅慧表示，雖然美國企業獲利優於預估，且市場已開始預期疫情好轉後的V型復甦，但也正因如此，所以利率將面臨部分走升壓力。考量美國聯準會(Fed)去年以來持續在貨幣市場注入流動性，且受疫情與供需影響而走低能源價格抑通膨預期，預期美國十年期公債殖利率於區間來回震盪，可見即使未來全球需求上揚，但央行仍將嚴密控制利率風險。

林雅慧表示，目前市場還在觀察疫情對大陸乃至於亞洲整體經濟的衝擊，但由於全球央行積極做多，建議透過多元債配置策略，彈性調整優質存續期間以抗下擋風險，並適時增持如高收債與新興債等與景氣連動度高者以參與多頭行情。

(工商 )