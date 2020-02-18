中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.543％、創9個月新低，較1月下滑2.8個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管指出，主要因農曆年後資金回籠效應，閒置資金積極搶標，得標利率下滑符合預期。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引4,028.2億元資金進場搶標，投標倍數2.37倍，排除1月減額至1,000億元標售的季節性因素，2月投標倍數為13個月來最大，得標比率僅42.2％，得標加權平均利率降至0.543％。

銀行資金調度主管表示，市場資金過剩結構不變，尤其農曆年後，資金紛紛回籠，加上爆發肺炎疫情後，金融市場偏動盪，過剩資金偏向尋求相對穩定去處，反應在定存單搶標，得標利率明顯向下。

央行從2010年4月開始標售364天期定存單，金額1,000億元，2014年2月提高到1,200億元，2015年3月增加至1,300億元、同年6月上調至1,500億元，2016年2月再加到1,600億元，2017年5月又擴大至1,700億元至今，2020年1月因應農曆年關前短期資金需求趨緊，機動減額為1,000億元。

(工商 )