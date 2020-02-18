金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文今天指出，過去十多年來布局在23國，投資報酬率達57.2%，換算為IRR為 15.5%，成功退出率84%，遠高於全球平均17%，他說面臨世界掀起的「保護主義」風潮，印度等國家政府都希望供應鏈落地，台灣過去買地招供模式將不符用，此時更是可以「危局入市」。

他還引用Lyndon B. Johnson說的話，「昨天已經不是我們可以追回的，但明天仍值得我們去奮戰」，並公開向國內電動車產業廣發英雄帖，「如果你想成為電動出型產業創業者，我們可以投資你」，並邀請有志成為國際管理人才及轉型投入電動出行產業者，聯絡金庫資本。

金庫資本於2011年成立，目前旗下管理的基金數量有13檔，主要投資人為37個，總管理資產達4.75億美元（美元、新台幣、人民幣計價），基金募集地點於台灣、上海、浙江及江蘇等，過去10年的基金績效的內部報酬率（IRR）為 15.5%，成功退出率（Hit

Rate）84%。

根據金庫資本的評估，東南亞確實非常適合發展電動出行產業，Grab營運已具模規且非常專業，只缺硬體製造整合的最後一塊拼圖。

金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文，今天與東南亞最大電動出行企業Grab共同發表合作關係，該案是在今年1月底完成投資東南亞最大的叫車平台Grab、10幾億元合作案。

丁學文指出，台灣電動車供應鏈不缺好的團隊，但過去受限於國內市場狹小，創投資金斷炊，許多公司都無以為繼，錯失成功發展機會。金庫資本期望扮演資源整合角色，帶領台灣企業走入全球市場。

像是Noodoe和RITI

Technology都已在金庫資本與Grab合作的大平台上扮演「零組件軍火庫」的角色，對於未來想在出電動行產業有所展現的優秀人才，都不應該錯過與金庫資本強強聯手，共同在全球電動出行產業佔有一席之地的大好機會。

金庫資本先是到大陸發展十多年，二年前也在台灣設立分公司，擁有13檔在一級市場與二級市場佈局電動車供應鏈的基金，光在2019年就在台灣、大陸、印度、東南亞投資了10個項目，合計金額超過新台幣17億元。

丁學文強調，金庫資本目前只專注做一個電動車的產業，是台灣最具國際化發展能力的產業基金，擁有豐富資源協助台灣電動車供應鏈及新創公司打入東南亞以及全球市場。

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(中時電子報)