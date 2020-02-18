三峽恩主公醫院積極擴建院內設備，近期更通過衛生福利部國民健康署癌症診療品質認證，將在4月於門診大樓6樓擴建化療中心，提供舒適的化療空間，提升醫療硬體設備和建構相關科別。癌症中心顧問陳重華表示，癌症治療是一個整合性醫療服務，恩主公醫院擁有8大團隊能針對13種癌症給予病患最完善的整治。

癌症自西元1982年起就一直位居國人10大死因之首，不過隨著醫療品質的提升，除了傳統手術治療、化學或放射線治療外，近年標靶藥物及免疫療法也提供病患更多治療選擇。

三峽恩主公醫院為了提供癌症病患更優質的照護品質，將於今年4月在門診大樓擴建化療中心，提供更好、更舒適的化療空間，並積極提升醫療硬體設備與建構等相關科別，期盼讓病患能夠安心接受治療。

三峽恩主公醫院表示，現階段將引進Elekta Versa HD直線加速器，可針對呼吸而造成的腫瘤位移進行追蹤定位，精確診斷出腫瘤正確位置；未來也會再增購CT、MRI各一台，另病檢分離的高階健管中心會引進自動全乳房超音波掃描儀，希望提供更完善醫療品質。

癌症中心顧問陳重華指出，癌症治療是一種整合性的醫療服務，院內擁有8大團隊能針對大腸直腸癌、胃癌、攝護腺癌、膀胱癌、子宮頸癌等13種常見癌症提供最完善的醫療服務；同時也有營養師、心理治療師、社工師協助病人在治療期間給予持續性的照護諮詢及治療計畫。

(中時 )