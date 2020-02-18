趕在捐血年齡65歲上限捐出鮮血的慈院院長林欣榮，認為挽袖捐血很有意義。（花蓮慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

受到新型冠狀病毒疫情影響，民眾盡量避免到人群聚集地方，加上天冷，捐血人數下降，各捐血中心血液庫存量也告急，花蓮捐血站尤其缺乏O型血，捐血車開往濟醫院大門，花蓮慈院副院長吳彬安，透過全院廣播系統，邀約醫院同仁、志工與民眾一起挽袖捐血。

其中，趕在捐血年齡65歲上限捐出鮮血的慈院院長林欣榮表示，挽袖緩解血荒，而他正好是血庫最缺的O型血；他認為捐血一袋不僅救人一命，還能分享大愛。

平日即有定期捐血的醫務秘書李毅表示，在開刀房的時候，看到這一袋血可以讓一個人獲救，是件很有價值又很快樂的事情，而且捐血可以促進血球再生及血液的新陳代謝，是維持健康的方法之一。

除了醫師之外，「白衣天使」也熱情響應，護理長周英芳說，在醫院工作，深刻了解血液不足對病人的影響很大，所以一聽到血荒就邀約實習的學弟妹一起加入捐血的行列。除了醫護同仁，還有行政同仁、慈濟志工與陪伴家人就醫的鄉親，也紛紛挽袖「捐熱血、分享愛」，希望能用袋袋熱血補足血庫。

臺北捐血中心花蓮捐血站站長朱令如表示，正常血液庫存量為7天，目前各類血液平均庫存約4點9天，其中O型血庫存最低只有4點5天，醫院病人還是需要用血，將捐血車設置在醫院前，希望能號召更多健康民眾一起來捐血。自中、港、澳以及新加坡返臺的民眾，須暫緩捐血28天，以確保血品安全。

(中時 )