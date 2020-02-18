去年在亞錦賽取得參加6搶1資格賽的大陸隊，為了爭取參賽，不惜全隊提早來台隔離，以便順利與賽，不過，目前新冠肺炎疫情嚴峻，台灣禁止大陸人士來台，除非相關單位核准。

中華棒協秘書長林宗成表示，中國大陸隊好不容易拿到資格賽的機會，相當珍惜，因此極力爭取來台參賽，出賽企圖心強，希望台灣政府能夠協助處理。

林宗成指出，因應武漢肺炎疫情，以及禁止大陸人士來台政策，中國大陸棒協與世界棒壘球總會（WBSC）上周皆來函希望棒協協助辦理大陸隊來台，棒協已將相關資料在上周五轉給體育署。

(中時 )