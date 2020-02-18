珍惜6搶1比賽機會 大陸隊願來台隔離 18:492020/02/18 中時 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 去年中國大陸隊游擊手楊晉在亞錦賽接球刺殺日本球員，大陸隊在亞錦賽取得參加6搶1資格賽機會。（資料照片／鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年在亞錦賽取得參加6搶1資格賽的大陸隊，為了爭取參賽，不惜全隊提早來台隔離，以便順利與賽，不過，目前新冠肺炎疫情嚴峻，台灣禁止大陸人士來台，除非相關單位核准。 中華棒協秘書長林宗成表示，中國大陸隊好不容易拿到資格賽的機會，相當珍惜，因此極力爭取來台參賽，出賽企圖心強，希望台灣政府能夠協助處理。 林宗成指出，因應武漢肺炎疫情，以及禁止大陸人士來台政策，中國大陸棒協與世界棒壘球總會（WBSC）上周皆來函希望棒協協助辦理大陸隊來台，棒協已將相關資料在上周五轉給體育署。 (中時 ) #六搶一資格賽 #大陸隊 #棒協 #機會 #隔離 #新冠肺炎 #亞錦賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔離病毒不隔離愛 品冠送暖抗疫 04:102020/02/15 娛樂新聞 受不了隔離 俄羅斯女破壞電子鎖 逃離醫院 06:582020/02/15 國際 隔離者遭拒載 陳時中：無須恐懼對立 18:152020/02/15 生活 台灣為何這麼多隔離病房？胸腔科醫師揭驚人關鍵 10:472020/02/16 生活 居家檢疫失聯 柯嗆：叫你隔離就隔離 16:212020/02/16 生活 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 回家了！69名台商清晨6點離開台中隔離所 07:362020/02/18 社會 各國防疫隔離所一次看 天壤之別令人搥心肝 15:542020/02/18 國際 攝影師過年返台遭隔離 出院拍片解密負壓隔離病房 17:292020/02/18 生活 確保台灣舉辦6搶1 延賽是終極手段 18:322020/02/18 體育 體育熱門新聞 MLB》卡住林子偉多年 他改當釀酒人 - 體育 確保台灣舉辦6搶1 延賽是終極手段 - 體育 NBA》戈登震驚失望 永遠退出灌籃大賽 - 體育 MLB》重懲！太空人投手被禁賽162場 - 體育 珍惜6搶1比賽機會 大陸隊願來台隔離 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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