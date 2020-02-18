政院：紓困特別條例19日定案 18:472020/02/18 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Kolas表示政院紓困條例明定案(Kolas臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今天承諾20日就要將新冠肺炎紓困特別條例送出行政院。政委羅秉成今天彙整條文，由於還有文字待修正，行政院發言人Kolas Yotaka表示，明天特別條例才會定案。 新冠肺炎疫情持續發展，為因應企業及民眾所受衝擊，政院已擬具融資、就業及稅務等紓困方向。相關方案也將融入政院版紓困特別條例的修文中。 政務委員羅秉成近日與相關部會研商條文內容，已到最後收尾階段，Kolas表示，今天會議尚未有最後結果，明天還要彙整條文，還有文字待修正， 明天才會定案。 (中時 ) #新冠肺炎 #紓困特別條例 #行政院 #羅秉成 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎難敵手癢搓麻將 警出奇招牌友沒輒了 00:022020/02/14 社會 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 染新冠肺炎恐生畸型兒？婦科名醫這樣說 10:522020/02/18 生活 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 「罷韓」議員參加這活動 韓粉決定倒戈？ - 政治 隨文山伯退黨 韓粉：後悔聽謝龍介的話 - 政治 罷韓連署超過「這高標」 他勸韓國瑜自行請辭 - 政治 2020國民黨為何敗選？金溥聰：應檢討韓國瑜怎麼出現的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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