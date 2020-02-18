行政院長蘇貞昌今天承諾20日就要將新冠肺炎紓困特別條例送出行政院。政委羅秉成今天彙整條文，由於還有文字待修正，行政院發言人Kolas Yotaka表示，明天特別條例才會定案。

新冠肺炎疫情持續發展，為因應企業及民眾所受衝擊，政院已擬具融資、就業及稅務等紓困方向。相關方案也將融入政院版紓困特別條例的修文中。

政務委員羅秉成近日與相關部會研商條文內容，已到最後收尾階段，Kolas表示，今天會議尚未有最後結果，明天還要彙整條文，還有文字待修正， 明天才會定案。

(中時 )