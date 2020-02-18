新冠肺炎肆虐，大陸女星唐一菲日前透露3名親戚證實染病，成為娛樂圈第一位家族感染的藝人，而今（18）日傳出好消息，她透露染病的近78歲舅奶奶已經治癒，並曬出手寫信感謝醫護人員。

唐一菲表示，舅奶奶前天早上打電話給她，第一句話就是：「孩子啊，我從死人堆裡爬出來了啊」，聽著對方喘息仍粗重，她便阻止老人家唸下去，並請對方拍下從患病到治、寫著滿滿4張A4紙的心路歷程。

唐一菲發文。（圖／翻攝自微博）

唐一菲舅奶奶乳名為小惠，再過2個月就滿78歲，在大年三十發病，當時女兒、女婿帶她跑了3間醫院都無法住院，直到初一晚上才入住江夏中醫院，「從此我和家人陰陽兩分，他們也去了另外的救護醫院。」

小惠透露躺在病床上時，全身上下都沒力氣，「那種瀕死的感覺讓我喘不上氣，我的胸口好像有千斤重擔擠壓著我，到底是呼還是吸也亂了方寸。」住院期間幾度瀕死，全靠醫護人員把她搶救回來，直到住院第6天，小惠病情才漸漸好轉，護士更暖心鼓勵她：「妳的年紀最大，病情最凶險，但妳最勇敢進步最快。」

歷經難關後，小惠形容當下感覺「全身一生（身）輕，我老喊我想飛！」接著配合治療、遵從營養師的指示進食，小惠情況更穩定，同時也體會到為病患辛勤勞作的營養師可貴。

最後，小惠想到醫護人員已近半個月沒回家，讓她十分感恩，同時也向病友們喊話：「陽光總在風雨後，我們聚家團圓的日子不會太遠了。」希望為患者們帶來勇氣。

唐一菲舅奶奶手寫信。（圖／翻攝自微博）

唐一菲舅奶奶手寫信。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)