新冠肺炎疫情擴散、美國民主黨內總統初選結果朝向有利市場的方向發展，以及企業財報基本面行情亮眼下，促使資金投向醫療類股懷抱。投信法人認為，在「疫情」、「選情」、「基情」的多情攻勢下，看好醫療類股多頭行情可望延續，建議投資人採取分批布局策略，適度加碼醫療基金。

2月來，全球醫療類股擺脫肺炎造成的恐慌情緒，重啟多頭攻勢。MSCI世界醫療保健指數大舉收復1月下旬的跌幅，續攻新高，累計到上周五為止，漲幅達2.4％，而ETFx健康科技指數漲幅更多，上漲8.84％。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，近期醫療類股強勢大漲，反映三大題材。

一是各國展開疫苗研發大戰，其中，美國Inovio實驗室透過AI人工智慧演算法，在短短3小時內設計出新疫苗，大幅縮短研發時間，激勵相關的製藥類股、精準醫療族群股價走高。

二是美國民主黨初選結果，由桑德斯（Bernie Sanders）領先，但因為桑德斯的全美民調遠遠落後川普，讓分析師普遍看好，川普連任成功的機率提高，對於桑德斯提出「全民醫保」法案的恐慌消退，投資人大鬆一口氣。

三是美股醫療保健公司去年第四季財報，優於預期比重達80％，僅次於資訊科技、通訊服務產業。同時，市場預估，全球醫療產業今、明二年每股盈餘都有雙位數成長的空間，基本面行情良好，將為股價提供推升動能。

常李奕翰表示，在「疫情」、「選情」與「基情」的多情攻勢下，醫療類股多頭行情可望延續。

(工商 )