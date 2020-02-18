威士特丹曾停高雄港 馬國沒提供台灣確診案例身份 18:562020/02/18 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心。（林周義攝影） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威士特丹號同樣爆發新冠肺炎確診案例，且該船曾於2月4日停靠高雄港，讓遊客下船遊玩，引發地方恐慌。中央流行疫情指揮中心今日表示，聯繫馬來西亞但沒有得到確診案例身份，無法查詢路徑。 疫情指揮中心應變官莊人祥說，有跟馬來西亞聯繫，但都沒有得到確診美國人的身分，無法查詢，疫情中心有跟高雄市政府合作，計程車有20幾人居家隔離，主要是載旅客去玩，但目前都沒有特殊狀況。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #案例 #疫情 #中心 #高雄港 #聯繫 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 染新冠肺炎恐生畸型兒？婦科名醫這樣說 10:522020/02/18 生活 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 生活熱門新聞 台幹生活曝光 餐廳變一蘭拉麵 - 生活 藥局口罩配送量增 藥師怒喊：我不OK你來發 - 生活 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 全亞洲哪最安全？急診醫答案曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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