威士特丹號同樣爆發新冠肺炎確診案例，且該船曾於2月4日停靠高雄港，讓遊客下船遊玩，引發地方恐慌。中央流行疫情指揮中心今日表示，聯繫馬來西亞但沒有得到確診案例身份，無法查詢路徑。

疫情指揮中心應變官莊人祥說，有跟馬來西亞聯繫，但都沒有得到確診美國人的身分，無法查詢，疫情中心有跟高雄市政府合作，計程車有20幾人居家隔離，主要是載旅客去玩，但目前都沒有特殊狀況。

(中時 )