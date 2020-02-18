新冠肺炎肆虐人心惶惶，不過也出現難得的「好消息」，一名7旬老太太原本堅持要和「吵了一輩子」的老公離婚，因為防疫期間大家都在忙著抗疫，所以決定不給政府添亂，撤回離婚告訴，再和老伴繼續吵下去。

其實，這名老婦是看到許多家庭因為染患新冠肺炎，導致家庭成員悲歡離合，在這節骨眼，她想到珍惜這份「團圓」的真諦，所以選擇繼續容忍下去。

大陸《新京報》報導，原告是一名七十餘歲的老太太，年前，老人起訴稱，她與老伴兒吵了一輩子架，現在子女均已成家，經過慎重考慮，她決定離婚並要求分割房產，全案先由調解委員會進行調解。

調解員最初電話溝通被告及雙方子女時，老太的丈夫並不願意離婚。他承認，兩人的確經常吵架，但如今雙方年紀都大了，也一起經過那麼多風風雨雨，並不想鬧進法院。子女們也表示，父母在一起幾十年了，肯定是有感情的，他們不希望雙方分開，但他們尊重父母的意願。

但是老太太說，她早些年就想離婚，但為子女都忍下了。如今年紀大了，就想為自己「任性」一次。老太太的代理律師解釋，本來起訴時，老太太堅定離婚，但是經由調解員告知丈夫和子女的想法，又有些拿不定主意了。如今疫情嚴重，法院又做了這麼多工作，老太太決定不給法院添麻煩，於是委託律師辦理撤訴。

(中時電子報)