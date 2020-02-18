抗疫大作戰！隨著新冠肺炎疫情升溫，台中知名連鎖餐飲集團-梨子咖啡館，攜手擁有中醫師背景的廚醫團隊，在飲食中融入食補的概念，推出多道健康又美味的料理，如「李時珍溫補鍋」與「正氣拿鐵」；此外，因為深感抗疫第一線的醫護人員，體力更需要及時補充，梨子咖啡針對醫護人員打88折優惠，為他們加油、打氣！

梨子咖啡館執行長蔣敬三指出，梨子咖啡在料理上一向標榜天然健康美味，嚴選食材為食安把關，此次疫情十分嚴峻，民眾搶購口罩自保，事實上，提升自身免疫力比戴口罩還重要。

因此，梨子咖啡館特別與擁有中西醫雙學位的「上一生醫」研發長黃子彥醫師攜手合作，共同催生「廚醫」，並聘請他駐店指導。所謂的「廚醫」即是藉重醫師在食安衛生、飲食營養的專業素養，結合豐富的廚師經驗，將食、療合為一體，讓飲食更健康，在享受美食之餘還能提升免疫力。

「上一生醫」研發長黃子彥根據本草綱目親手調製補氣漢方，其中包括靈芝多醣體、蟲草子、人蔘皂甘、刺五加等獨家配方，運用最先進的生醫科技萃取成奈米細粉，可隨意添加在食物中，達到溫身補氣的效果。

梨子咖啡還針對這波疫情推出「李時珍溫補鍋」和「正氣拿鐵」，將上述配方添加到火鍋湯底裡，不僅健康養生，風味也更加提升。而將此一配方添加到拿鐵咖啡，不但無違和感，反而又多一股特殊的風味；且於客人到店時，提供「養生靈芝茶」，讓客人暖胃，業績近來逆勢成長約5％。

蔣敬三指出，疫情發生之後，民眾搶著用酒精消毒環境，但梨子咖啡採用的是成本更高的「奈米次氯酸複合鋅離子」，因為它非酒精不具揮發性，沒有環境殘留的問題，客人用餐時不會有異味感，更不會影響食物的味道。梨子咖啡除了用來消毒用餐環境，並提供客人乾洗手之外，亦貼心提供浸泡奈米鋅離子的棉球讓客人消毒手機，讓防疫無死角！

身為基督徒的蔣敬三，疫情爆發以來無時無刻為疫情禱告，讓疫情早日平息，近來他更發給來店客人禱告卡，填上想要祝福的對象，他和教友們都願意誠摯幫他們代禱，願所有人都能平安，社會能早日恢復寧靜的生活！

(工商 )