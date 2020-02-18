網通領導品牌普萊德科技（6263）18）日宣布不受新冠肺炎干擾，仍將參展全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展Embedded World 2020，展出工業級智慧網路與電力管理系統以及最新全系列工規高階網管設備，藉以引領IoT、工業物聯網、車聯網人性化管理等應用趨勢。

普萊德將展示智慧中央網管系統設備系列，創新以輕巧機殼和人性化觸控屏幕設計，突破一般網管系統只能安裝於電腦的限制，管理人員可直接從本系統的圖型化介面，直覺快速集中控管網路內所有設備。尤其，將發表全球首款「觸控式再生能源電力網管系統」，搭配普萊德再生能源供電PoE網管型交換器，讓人員不只能管理網路，更能透過友善觸控平板獲取設備之再生能源電力狀態、乙太網供電狀態、終端受電設備電力等資訊，即時調節網路電力之運用，提昇國家公園、森林等戶外環境或偏遠地區的網路通訊和節能效益。

針對智慧製造和工業物聯網通訊應用，普萊德將展示工業級802.3bt PoE++ 網路設備系列，單一埠口提供高達95瓦網路供電，包括Cybersecurity第三層網管型交換器、Ring備援網管交換器、網路供電延伸器、光纖轉換器等，利於加速嚴苛場域的網路基礎建設。普萊德將介紹最新工控通訊產品如Modbus Gateway、EtherCAT設備、Serial Gateway，並特別展出精巧型工業級網路交換器、扁平式Touch LCD網路設備、資安路由器系列，提昇大樓自動化、工廠自動化、交通系統網路通訊效能與安全防護。

此外，因應未來車聯網趨勢，普萊德將展示EN50155防震網管交換器系列、通過E-Mark車規認證的高階網管PoE交換器、4G LTE無線閘道器等，搭配長距離乙太網/同軸線供電設備，效率實現都會網路和車輛行進間穩定高效能的通訊傳輸。

(工商 )