最新公布的駿利亨德森全球股利指數，2019年全球企業派息金額寫下1.43兆美元的歷史新高，整體派息成長率為3.5％。另一方面，若將強勢美元、異常大量的特別股息、以及其他技術性因素排除不算，2019年基礎派息成長率為5.4％，其中又以北美、新興市場、日本為成長主力。美國、加拿大、日本、俄羅斯、法國的企業派息規模寫下歷年新高。

儘管如此，全球經濟環境更加嚴峻，使得2019年全球派息成長率寫下2016年以來的最低水準，其中亞太（不含日本）、英國、歐洲（不含英國）的表現均落後全球平均值。以產業表現而言，原油產業的派息成長率為10％，電信產業的派息出現下滑。

展望2020年，駿利亨德森預期，企業將減少派發特別股息並減緩整體派息的成長率，但是整體派息金額預估為1.48兆美元，將較2019年進一步增加3.9％。2020年的基礎派息成長率預估為4.0％。

儘管2019年第四季全球派息延續前三季的成長趨勢，但是北美地區的盈餘成長趨緩導致派息成長率喪失部分動能。2019年第四季，全球企業派息成長率為4.6％，基礎派息成長率為4.8％，派息金額寫下2,918億美元的新紀錄。

全球企業派息走出2009年金融危機時期的谷底，在過去10年寫下極為強勁的成長表現，派息規模幾乎增長一倍（整體派息規模成長95％，基礎派息規模成長97％），意味著投資人在2019年領取的派息金額較10年前高出6,940億美元。

此外，過去10年全球企業總計派發令人咋舌的11.4兆美元股息，同時間北美企業派息增加136％，成長幅度僅次於日本，並在過去10年為全球貢獻半數的股息成長率。

2019年，美國企業的基礎派息成長6.8％，總金額寫下4,908億美元的紀錄，但是下半年的派息成長率不如上半年亮眼。其中，銀行產業是最重要的派息成長來源，幾乎每一家銀行都寫下兩位數的派息成長率：美國銀行產業的派息在過去5年便成長一倍，成長率領先各大產業。加拿大在2019年的企業派息成長率領先其他主要的已開發國家，基礎派息成長率為9.5％，派息金額寫下438億美元的歷史紀錄－其中銀行與能源產業居功厥偉。

日本企業派息成長率連續第5年領先全球並寫下歷史紀錄，但是在全球經濟成長趨緩與貿易戰爭的影響下，其他亞洲國家的派息成長表現欠佳。在三星集團的拖累下，韓國企業派息的表現最為疲弱。此外，台灣有三分之二的企業刪減股息。在澳洲，若將BHP與Rio Tinto大舉派發的特別股息剔除不算，澳洲企業的派息下降3.3％，五分之二的澳洲企業在2019年刪減股息，其中銀行產業的表現尤其脆弱。新加坡與香港均有良好的派息成長表現，但是刪減股息的香港企業數目正在攀升。

在大陸，中國石油天然氣大舉加發股息將整體派息成長率推升至4.4％，但是若將此剔除不算，大陸企業派息成長率為零。與澳洲如出一轍的是，大陸一反常態地有五分之二的企業刪減股息。俄羅斯企業派息大幅增加，推升整體新興市場企業的派息成長率。

過去10年，歐洲企業的派息成長率落後其他地區，但是歐洲企業本身就具備較高的股利率，因此派息進一步成長的空間較小。2019年受到歐元兌美元大幅貶值的影響，歐洲企業總派息成長率下滑2％，派息金額為2,514億美元，基礎派息成長率為3.8％，略微低於全球平均值，但是各國之間差異很大。

荷蘭與義大利的派息成長率最為強勁，但是僅有法國的派息金額寫下歷史紀錄。在主要的歐洲經濟體之中，德國派息表現最為疲弱，但若不論經濟體規模大小，比利時表現敬陪末座。

因為Anheuser Busch的派息刪減50％。Rio Tinto與BHP派發特別股息並帶動英國整體派息率成長，但是基礎派息率僅僅2.9％，低於全球平均值。

駿利亨德森亞洲股息收益策略共同經理人Sat Duhra表示，亞洲企業的派息在過去10年寫下前所未見的成長幅度，但是2019年各種總經與地緣政治的不確定性略微折損亞洲企業的派息成長動能。如今，貿易摩擦已略微和緩，且全球貿易與工業生產統計數字亦有所改善，令亞洲企業更加樂觀地看待全球經濟前景，也為投資人帶來值得期待的理由。然而，儘管亞洲企業的基本面體質仍舊完好，但是近來大陸爆發新型冠狀病毒疫情，可能會延後派息反彈成長的到來。

(工商 )