投信：擇機布局原油相關產品 採順勢而為 20:262020/02/18 工商 呂淑美 、導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎成為國際關注的公共衛生緊急事件，連帶提升全球經濟的不確定性，亦可能抑制全球石油需求的增長。1/6～2/14國際指標油價（布蘭特原油）近月期貨跌幅達17％，石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國（OPEC+）2月初召開聯合技術委員會，並作出今年第二季擴大減產60萬桶/日的建議，油價在跌至近前波低點後吸引作多資金關注。 由於近期市場波動較大，街口投信建議投資人，操作上務必留意市場訊息變化，亦可擇機佈局與國際指標連動相關性高的原油相關投資產品順勢而為。 (工商 ) #擇機 #指標 #油價 #原油 #作多 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》料減產，周四國際原油期貨為連3天上漲 10:002020/02/14 財經 《銀行家》全球500大銀行品牌出爐 元大銀大躍進 20:542020/02/14 財經 三名師：1月30日 缺口成觀察指標 04:102020/02/15 證券．權證 《國際油價》買盤持續回補，周五國際原油期貨走高 09:432020/02/15 財經 《產業》美國供給攀升，2020年原油大漲不易 14:322020/02/15 財經 原油跌勢趨緩 柴油調降0.1元汽油價格不變 13:342020/02/16 財經 ESG成顯學 納企業信評指標 04:102020/02/17 金融．稅務 全球500大銀行 元大成長幅度躍居第四 04:102020/02/17 產業特刊 商品期貨趨勢專欄－供需轉佳前 保守看輕原油 04:102020/02/18 證券．權證 《國際油價》預期擴大減產，周一倫敦原油連五天走高 09:432020/02/18 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 誰在接刀？外資倒貨太恐怖 網驚曝毛毛的 - 財經 台積電技術走太快！ 7奈米大功臣新利器關鍵助陣 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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