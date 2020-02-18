新冠肺炎成為國際關注的公共衛生緊急事件，連帶提升全球經濟的不確定性，亦可能抑制全球石油需求的增長。1/6～2/14國際指標油價（布蘭特原油）近月期貨跌幅達17％，石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國（OPEC+）2月初召開聯合技術委員會，並作出今年第二季擴大減產60萬桶/日的建議，油價在跌至近前波低點後吸引作多資金關注。

由於近期市場波動較大，街口投信建議投資人，操作上務必留意市場訊息變化，亦可擇機佈局與國際指標連動相關性高的原油相關投資產品順勢而為。

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