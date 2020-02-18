李懿主持Vidol新一季節目《懿想天開》，帶著台灣超人氣新生代偶像女團AKB48 TeamTP的隊長陳詩雅，以及可愛擔當的林予馨，來到宜蘭羅東高商，原本以為是開心來做校園專訪的3人，聽到製作單位這次給的挑戰，竟然是學校對面早餐店的店員，瞬間張大嘴闔不起來。

分配工作時，李懿還自告奮勇要負責裝飲料，她本來想說裝飲料很簡單可以偷懶，但各種飲料加上客人喜好不同，完全忙翻，一杯接著一杯完全停不下來。而之前節目中曾信誓旦旦自誇很會煎荷包蛋的陳詩雅，一看到早餐店的煎台阿姨速度，實在比她快太多，便默默自願幫客人點餐收錢就好，沒想到要記住所有的早餐品項價錢，也是一件傷腦筋的事。

李懿（右起）、林予馨、陳詩雅挑戰當早餐店店員。（懿想天開提供）

位於學校對面的早餐店，上課時間一到，瞬間擠滿學生，讓立誓要成為得力小幫手的3人，工作量突然大增，完全沒有停下來空閒的時間，一開始錯誤百出，外送內用完全搞不清楚場面相當混亂，但聰明的陳詩雅竟然越來越上手，完全HOLD住混亂場面，李懿的飲料生產線速度也越來越快，讓來買早餐的學生們在上課鐘響之前都順利拿到早餐，沒想到好不容易以為可鬆一口氣，卻又馬上再來一筆大單，讓3人直呼：「早餐店阿姨真的很辛苦！」

(中時 )