新加坡副總理兼財政部長王瑞杰今天公布2020年財政預算案。為減緩新冠肺炎疫情造成的衝擊，新加坡將對旅遊、航空、零售、餐飲以及包括計程車和私人叫車服務的「點對點交通服務」等5大行業提供援助。

綜合媒體報導，新加坡將援助旅遊、航空、零售等行業，幫助員工利用這段低迷期進行培訓，提升工作技能，提前為未來作準備。

以旅遊業為例，新加坡今年將提供給領有執照的飯店、商務住宅與商務會展場所的住宿與會議廳30%的產業稅優惠，國際郵輪與區域渡輪中心15%優惠，綜合渡假勝地則有10%的優惠。

王瑞杰也宣布撥款新幣8億元（約新台幣172億元），對抗新冠肺炎，也提供多項過渡性的貸款計畫，確保企業資金正常運作。

受疫情衝擊，新加坡觀光人潮明顯減少，尤其導遊無團可帶，讓新加坡零售與旅遊業生意慘淡。

包括計程車與私人叫車司機受這次疫情衝擊，戴客量下滑，財政預算案也針對這群適用於「點對點交通服務人士提供額外援助。

全國旅行社協會（NATAS）旅展原訂21日起舉行3天，因疫情延到5月舉行，多項展覽或大型活動也都取消或延期。

(中時 )