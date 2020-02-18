特斯拉跟大陸電池廠寧德時代的合作談判已到最後階段，寧德時代的電池最大的優勢在不含鈷，而鈷是電動汽車（EV）電池中最昂貴的金屬之一，如果合作談成，特斯拉的價格將更具競爭力。

這將是特期拉首次在其產品加入所謂的磷酸鐵鋰（LFP）電池，數據顯示，新能源汽車(包括純電池，插電式混合動力和燃料電池汽車）在大陸的銷售，1月份可能下滑54.4％，這當然是受新冠病毒蔓延的影響，因此特斯拉正力求降低生產成本。

電動汽車製造商通常在車上使用鎳鈷鋁（NCA）或鎳錳鈷（NMC）電池，因為它們具有更高的能量密度，這對於電動汽車一次充電可以行駛多遠至關重要。知情人士告訴路透社，為了提高LFP電池的密度和安全性，寧德時代一直在精進這方面技術。

這位知情人士說，目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用LFP電池，但特斯拉沒有計劃停止使用其現有的NCA電池。

使用LFP電池還將幫助伊隆·馬斯克（Elon Musk）兌現2018年的承諾，即特斯拉將減少鈷的使用，到最終的「完全不使用」。鈷的成本約為每噸33,500美元。馬斯克在一月份的盈利會議上表示，特斯拉計劃在四月份舉辦一次電池盛會，以分享其未來的電池戰略和技術。

(中時電子報)