新冠肺炎防疫進入長期作戰，行政院副院長陳其邁在臉書分享人工智慧科技與醫學結合的抗疫心得，說要打造智慧防疫。

陳其邁表示，這兩天他和台大副校長張上淳，以及批踢踢實業坊與台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾開會，結合臨床與民間的能量，一起集思廣益，為台灣的防疫作戰找出更多對策。

他說，以藥物治療為例，開發新藥往往需要漫長的時間，動輒10年以上。但透過人工智慧的演算法，在現有且廣闊的治療藥物中，針對武漢肺炎，以最短的時間尋找最適合的藥物，加上實驗室與醫師的臨床合作，獲得更好的解方。

陳其邁也表示，對抗新冠肺炎的五大領域，「疫情大數據分析」、「藥物選擇」、「快篩試劑」、「疫苗研發」、「影像資料分析」，也都能藉由這種方式，進行更快速、精準的診斷及治療。

他指出，之前行政院建立防疫大數據小組、健保卡結合移民署出入境資料的「即時警示」系統、健保署資料與健保藥局合作推出口罩實名制及剩餘量地圖查詢，以及根據鑽石公主號乘客電子足跡發布細胞簡訊後，一定會持續讓防疫工作更加完善。 . 陳其邁強調，防治新冠肺炎是長期作戰，不只是預防，也必須在最短時間內，讓感染的患者恢復健康。結合人工智慧科技與醫學技術，打造更好的台灣，是蔡英文總統、蘇貞昌院長和行政團隊共同追求的目標。

(中時 )