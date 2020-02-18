PLATTS報導，大陸下游工廠陸續復工，惟疫情干擾運輸，導致上游出貨不順，遠東區石化上游原料現貨報價持續下探；乙、丙烯價格跌破800美元，下探65美元、30美元，跌幅8％、3.7％；丁二烯及苯原料也下挫50美元、20美元，跌幅5.56％、2.97％。

影響所及，在成本支撐弱化、惟港口庫存縮減情況下，SM報價下滑19美元；EG、PTA跌勢趨緩，小跌4美元、8美元。南亞（1303）、台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）及東聯（1710）營運紓壓。

廠商表示，大陸省份陸續復工，惟區域管制增添物流運輸阻礙，導致買氣偏弱。EG、PTA因利差空間不佳，業者不願賠售生產，已有減產能動作，以致跌勢趨緩。SM雖面臨乙烯、苯成本支撐走弱，但因SM工廠出貨不順，華東港口庫存持續下滑至27.5萬噸，處偏緊狀態。 南亞台美EG年產逾200萬噸；東聯EG兩岸年產86萬噸；中纖EG年產35萬噸，加上南中石化16萬噸，合計51萬噸。台化兩岸PTA台灣年產300萬噸；東聯轉投資亞東石化上海PTA廠，持股39％。

受新冠肺炎疫情影響，大陸經濟增速將有所下滑，PTA、EG整體處於明顯的供大於求格局，價格弱勢難免。截至2月14日，大陸終端織造行業的開工負荷僅8％，相對去年春節後兩週已恢復到65％水平，8％開工負荷是往年春季期間都沒有出現過低值。

供應過剩、消費疲軟的共同作用，PTA生產企業迫於經營壓力開始降低負荷。恆力石化4期、福海創、三房巷海倫、浙江利萬聚酯等裝置在1月底至2月初紛紛開始降低運行負荷。目前大陸PTA開工負荷為73.06％，較節前下降8.49個百分點。

(工商 )