俄羅斯衛星通訊社18日引據美國《軍事觀察》（Military Watch）網站報導，美國海軍計劃撥款2億美元，用於新一代重型巡洋艦（Heavy Cruiser）五年研發計劃最初兩年的投入。新型重型巡洋艦將替代美國艦隊中排水量9800噸的「提康德羅加級」巡洋艦（Ticonderoga）。美國「提康德羅加級」巡洋艦首艦1981年下水，已屬老舊。

《軍事觀察》指出，如果美國海軍能夠汲取此前的教訓，那麼在2030年前將獲得能夠與大陸海軍艦艇相匹敵的現代化巡洋艦。報導說，美國海軍要求在2021年和2022年分別為項目研究撥款4640萬美元和約1500萬美元。

《軍事觀察》說，「提康德羅加級」巡洋艦已經遠遠落後於大陸的055驅逐艦。055驅逐艦裝備有性能突出的電子設備、防空系統和艦載武器也十分先進，其中包括射程為350公里的鷹擊-18反艦飛彈，未來還將裝備鷹擊-XX高超音速飛彈，這種飛彈射程為1000公里，速度高達9馬赫。《軍事觀察》網站指出，俄羅斯也為發展22350型「戈爾什科夫海軍元帥級」多用途遠洋護衛艦投入了大量資金。

《軍事觀察》指出，美國海軍此前推進的兩個項目失敗，因此新型巡洋艦的研發就顯得非常重要。朱姆沃爾特級驅逐艦項目失敗的原因在於（採用的新技術）不可靠，採購數量由32艘降為3艘，導致成本高昂，美國海軍無艦替代「阿利·伯克級」驅逐艦。美國海軍「濱海戰鬥艦」LCS項目也面臨同樣問題。

美國代理海軍部長托馬斯．莫德利（Thomas Modly）2月3日表示，必須對美國海軍的水面兵力結構重新配置，以對抗可能出現的敵人。依據美國海軍2049年前發展計劃，2034年之前將擁有355艘艦船，其中包括12艘彈道飛彈核潛艦、66艘多用途核潛艦、12艘核動力航空母艦、104艘大型水面艦艇（巡洋艦和驅逐艦）、52艘中小型戰艦（護衛艦、瀕海戰鬥艦和掃雷艦）、38艘登陸艦。，近年來，美國海軍的實有軍艦總數在270至290艘之間。

(中時 )