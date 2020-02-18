防疫大作戰！隨著新冠肺炎疫情升溫，民眾減少到餐廳用餐，造成飯店與餐飲業績紛紛受到嚴重衝擊。為了搶救明顯下滑的業績，台中專賣螃蟹的大祥海鮮逆勢操作，推出每隻一斤重的大沙公、不惜下殺7折促銷，且一口氣推出多道以黑蒜頭入菜的料理，包括「黑蒜頭燜沙公」、「黑蒜頭雞湯」、「黑蒜頭鮮菇排骨湯」等，果然吸引顧客上門嘗鮮。

位於台中市漢口路一段的大祥海鮮，店內供應十餘種螃蟹料理，是台中頗具知名度的人氣餐廳。但大祥餐廳負責人葉祥忠表示，自從疫情爆發以來，民眾外出用餐意願降低，大祥的業績預估掉了五成以上，因此不惜降價推出優惠案，以及推出黑蒜頭新菜色吸客！

大祥餐廳近來隨著降價的逆勢操作策略奏效，很多客人都是衝著原價1,680元的一斤重大沙公，現在只要1,180元而來！更令葉祥忠驚訝的是，許多客人都指名要吃「黑蒜頭燜沙公」、「黑蒜頭雞湯」、「黑蒜頭鮮菇排骨湯」等黑蒜相關料理。葉祥忠說，黑蒜頭來自雲林縣，每斤要價500元，以黑蒜頭燉湯，湯頭特別鮮美甘甜，贏得好口碑。

葉祥忠強調，大祥海鮮配合政府防疫工作，將用餐環境優質化，每日用酒精擦拭，提供酒精消毒手部，並且客人用餐後的桌面也立刻消毒，同時也加強員工防疫意識，保障每位到訪的顧客。

(工商 )