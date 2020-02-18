最新公布2019年財報的匯豐銀行母公司匯豐控股，成為今（18）日香港股市下跌近500點的肇因之一，匯豐銀行台灣子行的2019年全年獲利衰退24％，近乎史上最糟的記錄。

匯豐（台灣）銀行今天傍晚代發來自香港亞太總部的訊息，表示，目前並不需要改變在亞洲的布局，匯豐集團亞太區的國際網絡遍布18個國家和地區，有助於集團協助連結個人和企業客戶到全球快速成長的市場。

匯控2019年全年業績，全年純利下跌53％，降至60億美元，主要受到商譽減值73億美元影響。稅前利潤133億美元，減少33％，單計第四季，稅前虧損為39億美元，主要受到商譽減值73億美元和10億美元的英國銀行徵費支出所影響。匯豐台灣子行亦出現2019年獲利衰退24％。匯控指出，由於未來兩年將會進行大規模重組，計畫今明兩年暫停股份回購，直至2022年起再次恢復。

為表示不受此次虧損的影響，匯豐亞太區的最新宣布，特別著重將持續投資於六大領域：1.匯豐銀行在亞洲的財富管理業務，2.與英國分隔運作的海外銀行，3.大中華區，特別是大灣區，4.東南亞市場，5.中東地區，6.數位平台。

「未來幾年，亞洲將繼續成為業務增長的核心引擎」，匯豐集團強調。

數位金融服務部份，在此次亦被突顯出來，該集團表示，會持續投資數位金融，擴大匯豐的數位服務範圍，並優化客戶體驗，進而降低執行成本。

(工商 )