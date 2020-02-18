恐怕沒有多少人注意到，千禧世代（Millennials）對工作的厭倦，居然成為了美國聯準會的噩夢。這一代人的強烈儲蓄意願，可能會讓聯準會削減利率的空間變得更小。

所謂千禧世代是指1980年代和1990年代出生的人，在跨入21世紀（即2001年）以後成年的一代人。由此可以推算，這一代人目前的年齡在24歲到39歲之間，是消費和勞動力市場的核心群體。彼得森國際經濟研究所經濟學家約瑟夫‧加格農（Joseph Gagnon）表示：「從許多角度講，千禧世代儲蓄意願強烈，都是一個嚴峻的問題。需要知道的是，對於美國來說，千禧世代的行為，不僅會削弱聯準會的政策空間，更會對消費、勞動力市場形成全方位的影響。」

一方面，為了更早地離開職場，千禧世代需要積累大量的退休基金，並在此過程中減少消費。這對需求造成打擊，並減緩經濟增長，迫使聯準會在非經濟衰退時期進一步下調利率以吸引消費。此外，由於沒有經歷過明顯的物價上漲，千禧世代的通脹預期是所有年齡段人群中最低的。他們相信消費成本不會上升，這最終導致物價失去上漲空間，從而減緩了實際通脹的上漲。

更令經濟學家們「擔心」的是，千禧世代正越來越接近自己的目標。根據美國銀行最近的一項調查，25%的千禧世代儲蓄者已經積累了超過10萬美元存款，高於2018年的16%。

經濟學家認為，千禧世代之所以形成這樣的思維，和他們的成長背景以及經濟的發展歷程有很大關係。

千禧世代出生、成長於亞洲金融危機、科技股泡沫破裂時期，在大蕭條以來最嚴重的經濟衰退中長大，所以他們對生活充滿不安全感，滋生了強烈的儲蓄意願。其次，當千禧世代紛紛成年，步入職場之後，恰逢全球經濟從科技泡沫中實現復甦，並出現創紀錄的擴張。因此，他們的薪資水平得以迅速提升，獲得積累財富的能力。但2008年經歷的次貸危機，則讓他們對投資充滿恐懼，從而更加相信儲蓄的作用。

前聯準會主席伯南克也表示，考慮到利率在非經濟衰退時期已大幅下調，聯準會未來很有可能會陷入困境。目前，美國聯邦基金利率區間低至1.5% -1.75%，這使得聯準會在經濟下滑時僅有25個基點左右的降息空間。而在上一次經濟衰退前，聯準會利率上限可是超過了5%。

(中時電子報)