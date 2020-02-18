加碼挺抗疫 陸國務院減免企業三險費用 21:332020/02/18 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強18日主持召開國務院常務會議，根據央視報導，會上決定階段性減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費，除湖北外各省份，從2月到6月可對中小微企業免徵上述三項費用，從2月到4月可對大型企業減半徵收。 (旺報 ) #企業 #國務院 #2月 #減免 #費用 也許您會感興趣 推薦閱讀 港澳辦人事異動 張曉明降為副職 04:092020/02/14 話題觀察 官股行庫紓困案 挺抗疫 04:102020/02/14 產業特刊 夏寶龍兼港澳辦主任 張曉明遭貶 04:102020/02/14 兩岸要聞 《期貨》2月台指期、金融期及電子期聯袂開低 09:092020/02/14 財經 日本疫情拉警報 防線已經被突破？ 17:292020/02/14 國際 《店頭市場》環瑞醫2月17日起預收款券，每10分鐘撮合一次 08:182020/02/15 財經 星座理財(2月17日～2月21日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 積極學習 積累貴人 04:092020/02/16 投資理財 紓困中小企 行庫總動員勘災 04:102020/02/17 財經要聞 陸各地拚復工 上演搶人大戰 04:102020/02/18 財經要聞 家族企業接班 七成交棒失敗 04:102020/02/18 金融．稅務 兩岸熱門新聞 新冠病毒出自人造？被美科學家研究結果打臉 - 兩岸 - 旺報 新冠肺炎有沒有特效藥？鍾南山最新回應 - 兩岸 武昌醫院護士、父母、胞弟 染新冠肺炎過世 - 兩岸 去過武漢不敢講…染病翁一人「撂倒」整間醫院 20萬人社區封鎖 - 兩岸 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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