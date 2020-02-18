大陸國務院總理李克強18日主持召開國務院常務會議，根據央視報導，會上決定階段性減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費，除湖北外各省份，從2月到6月可對中小微企業免徵上述三項費用，從2月到4月可對大型企業減半徵收。

(旺報 )