《與神同行》河正宇劇照。(本報系資料照)

經典韓影《與神同行》演員河正宇，今（18日）爆出冒親弟弟車賢宇(金永勳)之名，多次非法施打俗稱牛奶針的異丙酚(Propofol)，消息一出震驚韓國演藝圈。稍早經紀公司終於回應，表示河正宇只是為了治療疤痕而去醫院，並未吸毒，答案令網友超傻眼！

河正宇經紀公司稍早回應關於非法注射異丙酚的傳聞，稱河正宇是為了治療疤痕才去整形診所，並未注射藥物，目前只是在協助檢警調查。

河正宇方面聲稱河正宇自去年１月25號到9月，為了治療臉上痘疤，一共接受9至10次的高強度雷射手術，且治療當下，院長僅施行睡眠麻醉，並未有任何藥物濫用。

至於為何會用弟弟的名義？經紀公司回應：「院長從第一次訪問時開始就重視戴上口罩和帽子，在此過程中，院長還向河正宇要求所屬公司代表的弟弟和經紀人的名字等資訊。」而河正宇認為這是醫生為了保護他隱私，很自然的要求，所以沒有任何懷疑就交出去了。

對於經紀公司說法，網友多數抱持懷疑態度，紛紛吐槽「最好是」、「該不該信啊？敢直接了當地否認似乎是確信自己沒有。可是說治療疤痕又讓人很難相信啊」、「可是臉上疤也沒好哪去啊……」、「離譜」。

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(中時電子報)